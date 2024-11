Tem menos de 35 mil habitantes. É uma micronação cercada por Itália. Como não podia deixar de ser, o seu problema demográfico também se regista no desporto. Apesar de ser o Estado mais antigo do mundo, São Marino demorou a chegar ao futebol mas está a ser, por estes dias, aquele que mais tem captado a atenção mediática. Afinal, depois de esperar 20 anos para voltar às vitórias, aquela que é considerada a pior equipa do mundo somou duas no espaço de dois meses e meio.

Na noite desta segunda-feira, os são-marinenses deslocaram-se a casa do Liechtenstein e estavam obrigados a vencer para conquistarem o Grupo D1 e subirem à Liga C da Liga das Nações. A primeira parte não foi fácil e chegou ao fim com os liechtensteinenses em vantagem, fruto do golo de Aron Sele. Contudo, Lorenzo Lazzari, Nicola Nanni e Alessandro Golinucci faturaram em meia-hora e fizeram história para o seu país. Com essa vitória, San Marino chegou aos sete pontos em quatro jogos e terminou um ponto à frente de Gibraltar, ficando também à mercê de uma possível vaga no playoff de acesso ao Campeonato do Mundo.

???? | finalmente usiamo questa emoji, con merito: la Nazionale dei record ribalta il Liechtenstein coi gol di Lazzari, Nanni e Alessandro Golinucci (3-1). I Titani vincono il Gruppo D2 e si prenotato per i play-off Mondiali. ►https://t.co/WVT3IpMsKA#forzasanmarino #forzatitani pic.twitter.com/znQolzKYXH — FSGC | official (@FSGC_official) November 18, 2024

“Terminar o primeiro tempo a perder por 1-0 foi um insulto ao futebol, mas os rapazes foram brilhantes e mereceram o que conseguiram”, partilhou o selecionador Roberto Cevoli depois do triunfo que lhe valeu quatro recordes: primeira vitória fora de casa, primeira vitória após reviravolta, primeiro jogo a marcar três golos e primeira vitória por mais de um golo de diferença. O técnico italiano esteve ao serviço de vários clubes das divisões secundárias de Itália antes de se tornar selecionador de São Marino, no ano passado, e de ficar ligado ao melhor período da história da seleção, com duas vitórias em dez jogos. A primeira aconteceu precisamente frente ao Liechtenstein, no início de setembro (casa, 1-0).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O país que fica junto à Áustria e à Suíça é, inclusivamente, o adversário predileto dos são-marinenses que, nos últimos 38 anos — altura em que fizeram o primeiro jogo oficial —, somaram três vitórias… em três jogos contra o Liechtenstein. A primeira remonta ao ano de 2004 e aconteceu num jogo particular (casa, 1-0). Seguiu-se um período conturbado de 20 anos envoltos em derrotas e, já em 2024, alcançou os dois triunfos nos últimos dois meses e meio. Curiosamente, a última vitória do Liechtenstein remonta a 2020 e foi alcançada frente a… São Marino (fora, 2-0).

Em 213 jogos, ???????? São Marino só venceu 3 – todas frente ao ???????? Liechtenstein:

2004: 1-0, jogo de preparação

2024: 1-0 Nations League

2024: 1-3 Nations League pic.twitter.com/0eBo3TZe0m — Playmaker (@playmaker_PT) November 18, 2024

“Estes rapazes fizeram história esta noite [de segunda-feira]. Como pessoas, como atletas, como homens, eles mostraram o que valem. Chorei com os rapazes”, partilhou, por sua vez, Marco Tura, presidente da federação de São Marino, que ocupa o 210.º e último lugar do ranking da FIFA. Esta seleção perdeu 199 dos 211 jogos que disputou ao longo de 38 anos, sendo que sofreu pelo menos dez golos em sete jogos. Nanni, que apontou o golo da reviravolta, é a partir de agora o segundo melhor marcador da história do país, com… três golos — menos cinco que Andy Selva.