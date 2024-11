Quando queremos saber qual a melhor opção em termos de ecossistema de mobilidade sustentável, pensamos entre escolher um automóvel 100% elétrico ou um híbrido, o que neste último caso significa um carro com dois motores: um motor elétrico para distâncias curtas e um motor a combustão a gasolina ou diesel. No Pisca Green, encontra uma seleção de mais de 7000 automóveis elétricos ou híbridos usados.

Na cidade ou na estrada: até onde quer ir?

Hoje, perante um leque já diversificado de opções, podemos começar por analisar o tipo de utilização, citadina ou grandes viagens. Qualquer uma das soluções responde para pequenas viagens casa-trabalho e vice-versa, seja com o veículo híbrido puro (gera a própria energia) ou com o plug-in (PHEV), com este último a recorrer a uma ficha externa ou wallbox para carregamentos têm de ser constante para equilibrar os consumos e dar maior agilidade ao veículo. E isto porque se se usar preferencialmente o motor a combustão estará a consumir muito acima da média, pois o veículo transporta em permanência uma bateria que pesa o equivalmente aos cinco ocupantes do veículo, e não estará a dar o devido uso à motorização elétrica.

Prós dos eletrificados ↓ Mostrar ↑ Esconder Valor de compra em novo dos eletrificados está a “democratizar-se” e está próximo do valor de carros novos a combustão, devido sobretudo à entrada no mercado de novos concorrentes mundiais e da massificação do consumo.

Os carros 100% elétricos são a tecnologia de futuro quando massificada.

O custo dos consumos de energia é mais barato do que um carro a combustão, desde que o carregamento se faça com energia doméstica.

Nos veículos 100% elétricos a tecnologia é simples e requer pouca manutenção.

Os valores de retoma dos veículos eletrificados estão consolidados e com o mercado em crescimento o preço dos usados mantém um valor apreciável numa revenda.

Desde que o uso de eletricidade seja recorrente, é a melhor opção a nível de descarbonização e do corte de emissões nocivas para a saúde.

Descontos e/ou isenções no custo do estacionamento em diversas localidades do país.

Caso a opção seja a de viagens longas, nomeadamente em autoestrada, o veículo híbrido tem a opção do motor a gasolina ou gasóleo que é ativado automaticamente depois de consumida a energia armazenada em bateria. De qualquer forma os veículos 100% elétricos, que têm um melhor desempenho em cidade em termos de consumo, podem deslocar-se a longas distâncias, sendo que aqui a opção é pré-selecionar os pontos de carregamento ao longo da viagem considerando a autonomia permitida pela bateria e a capacidade de esta vir a ser abastecida em carregadores rápidos. De notar que em viagens longas a velocidade é um fator importante no consumo de combustível, mas, sobretudo, de eletricidade.

Outro “calcanhar de Aquiles” nos veículos eletrificados é as temperaturas extremas, e que no caso de Portugal são relevantes no verão, com valores acima dos 40 graus centígrados e que originam consumos elevados de energia.

E qual a opção mais “green”?

Os veículos eletrificados têm grandes vantagens a começar pela redução do impacto ambiental a nível de emissões de gases com efeito de estufa e, nesse aspecto, são os veículos 100% elétricos que levam vantagem na redução da pegada ambiental. Os híbridos podem ter o mesmo impacto na geração de um ecossistema verde desde que exista o compromisso do utilizador para o carregamento recorrente da bateria.

Contra dos carros eletrificados ↓ Mostrar ↑ Esconder Peso da bateria que pode chegar aos 500 kg no caso dos híbridos, o que obriga para a manutenção de níveis de consumo razoáveis, a um carregamento e uso de bateria de forma consistente.

O híbrido tem uma motorização mais complexa do que o carro elétrico e precisa do mesmo nível de manutenção do carro a combustão pura.

Pouca densificação de carregadores fora das autoestradas e centros de cidades.

Custo da eletricidade elevado se o carregamento se fizer num supercharger de autoestrada.

Os híbridos plug-in não devem carregar num posto rápido com potência acima de 50 kw em corrente contínua (DC), e isto porque não carrega mais rápido. E nem todos os postos de carregamento dispõem de tomada AC para ligar um híbrido plug-in.

Em termos mecânicos e de manutenção, os veículos 100% elétricos têm um sistema simples e de manutenção fácil, enquanto os híbridos mantêm a necessidade de revisões, tal como os congéneres de combustão pura. No que diz respeito à economia, os carregadores domésticos (wallboxs) são uma boa opção para poupar nos consumos, pois a energia doméstica é vendida a um valor muito inferior aos carregadores de rua e de autoestrada.

E por falar em poupança, a compra de um carro usado eletrificado no Pisca Green é também uma boa solução para se lançar para esta nova forma de mobilidade, com preços muito mais acessíveis e onde encontrará veículos usados devidamente certificados e com garantia. Desta montra virtual pode ainda sair com o seguro mais apropriado através do Pisca Seguros. É Piscar e assegurar. Sem burocracia de forma fácil, ágil e totalmente digital.