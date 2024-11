O homem que tentou matar a mulher com uma faca em julho de 2023, em Paredes, no distrito do Porto, foi condenado a nove anos de prisão, adiantou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGR-P).

Na sua página oficial de Internet, a PGR-P explicou que o Tribunal de Penafiel deu como provado que a 08 de julho de 2023 o homem, agora condenado por homicídio qualificado na forma tentada, tentou matar a mulher, que estava a dormir, ao esfaqueá-la no pescoço, na face e nas mãos, causando-lhe graves lesões que a colocaram em perigo de vida.

A mulher “só não morreu” graças à sua “sageza” e por ter conseguido rastejar até encontrar um objeto com que, temporariamente, diminuiu a hemorragia, referiu a procuradoria.

Na determinação da pena, o tribunal teve em conta a atuação do arguido para com a vítima, denotando “um total, pérfido e gratuito desrespeito pela vida humana, agindo com total insensibilidade e desconsideração pela vida”, sublinhou.

A decisão do coletivo de juízes prendeu-se, ainda, com o facto de o homem ter atuado “de forma insidiosa”, sem possibilidade de defesa da mulher, e às elevadas exigências de prevenção geral que se fazem sentir neste tipo de criminalidade, frisou a PGR-P.

A procuradoria salientou que o arguido continua sujeito a prisão preventiva — medida de coação mais gravosa – e de proibição de contactos com a vítima.