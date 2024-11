O número de novos pedidos de asilo apresentados na União Europeia (UE) recuou quase um quarto (24,8%) em agosto para os 69.270, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, os novos pedidos de proteção internacional recuaram de 92.055 de agosto de 2023 para os 69.270, com os sírios no primeiro lugar (13.340 novo pedidos em agosto), seguidos pelos afegãos (5.605) e os venezuelanos (4.690).

A Alemanha (18.425), a Espanha (10.580), a França (10.035) e Itália (9.620) mantém-se como os principais Estados-membros procurados, contando, no seu conjunto, por 70% dos pedidos de asilo apresentados em agosto na UE.

Um total de 2.980 menores não acompanhados requereu proteção internacional, a maioria da Síria (1.090), do Afeganistão (360), Egito (275) e Somália (225).