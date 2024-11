Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter foi registado esta madrugada na Terceira, ilha açoriana que tem vivido uma crise sismovulcânica, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o abalo foi registado às 00h04 (1h04 em Lisboa) e teve epicentro perto da aldeia de Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

“Não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido“, adiantou o instituto.

A Terceira tem atravessado uma “crise sismovulcânica (…) desde junho de 2022”, de acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Este novo sismo surge depois de, na madrugada de segunda-feira, um abalo de magnitude 3,9 na escala de Richter ter sido sentido em São Miguel, uma outra ilha do arquipélago dos Açores.