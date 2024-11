Uma vila italiana na Sardenha está a promover uma iniciativa que tem por objetivo atrair eleitores norte-americanos insatisfeitos com o resultado das eleições de 5 de novembro, das quais Donald Trump voltou a sair vencedor quatro anos depois.

Após décadas a perder população, a vila de Ollolia está a vender habitações devolutas, por quantias tão reduzidas quanto 1 euro, para atrair cidadãos norte-americanos.

“Está cansado da política mundial? À procura de abraçar um estilo de vida mais equilibrado enquanto assegura novas oportunidades? Está na hora de começar a construir a sua escapadela europeia no deslumbrante paraíso da Sardenha”, lê-se no site lançado pelo município italiano de Ollolia.

O autarca da localidade, Francesco Columbu, afirmou à CNN que o site foi criado especificamente para atrair eleitores americanos na ressaca das eleições presidenciais. Columbu disse adorar os Estados Unidos e estar convencido de que os seus cidadãos são as melhores pessoas para transformar a comunidade que preside: “Estamos a apostar neles para nos ajudarem a reavivar a vila, eles são o nosso trunfo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Claro que não podemos mencionar especificamente o nome do presidente dos EUA que acabou de ser eleito, mas todos sabemos que é dele que muitos americanos se querem afastar, saindo do país”, afirmou Columbu, que estima que o site, que promove o projeto em inglês, tenha recebido 38.000 pedidos de informação sobre as casas, sobretudo vindos dos EUA, em poucos dias.

“Realmente, apenas queremos americanos e vamos focar-nos em americanos acima de tudo”, afirmou. Ainda assim, o concurso é aberto a todos, mas o presidente camarário garante que quem vier do país que acaba de eleger Trump terá “um processo a avançar em passo acelerado”.

A iniciativa da vila prevê três tipos de programas. Um primeiro de alojamento temporário gratuito para nómadas digitais, um segundo, no qual casas a precisar de renovações são vendidas a um euro e, um último, no qual casas prontas para servirem de habitação são vendidas a preços que não ultrapassam os 100.000 euros.

O presidente de Ollolai previu ainda a criação de uma equipa especial para acompanhar os interessados em todos os passos da compra, desde as visitas privadas às propriedades até aos esforços para encontrar construtores para as renovações. Uma mensagem no site promete que fotos e plantas dos edifícios disponíveis aparecerão brevemente no site.

A medida deste município tenta combater uma realidade que tem transformado muito esta vila insular. No século XX, a população de Ollolia diminuiu de 2.250 para 1.300, enquanto o número de nascimentos por ano se mantinha muito reduzido. Muitas famílias migraram à procura de melhores oportunidades, devido às dificuldades económicas sentidas. O número de habitantes continuou a decrescer, situando-se atualmente à volta dos 1.150.

Os edifícios disponíveis para venda estão localizados no centro da vila, têm diferentes tamanhos e são, na generalidade, casas de antigos agricultores e pastores, construídas em granito. O acesso à localidade passa obrigatoriamente por estradas de terra batida, pelo que esta está a ser promovida como o sítio ideal para quem procura um estilo de vida mais simples.

Esta não é a primeira vez que Ollolai faz um esforço por atrair novos residentes. Em 2018, já existia uma iniciativa para vender casas devolutas a um euro, mas que até agora estava longe de ser um sucesso. Francesco Columbu informou que desde que a medida foi instituída apenas 10 casas foram vendidas e renovadas.

“A vila continua meia vazia, ainda temos cerca de 100 casas baratas e sem ocupantes à venda, prontas para receber novos inquilinos”, anunciou o autarca.

E parte das habitações que foram compradas não terão sido pensadas meramente para um uso familiar. No primeiro ano da iniciativa, um reality show holandês (Het Italiaanse Dorp) acompanhou a compra de cinco casas por cinco casais dos Países Baixos, que competiram entre si no processo de renovação, conta o Sardegna Live, um meio de comunicação da região.