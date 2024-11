Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

A Coreia do Norte e a Rússia chegaram a um novo acordo para expandir a cooperação económica após conversações em Pyongyang esta semana, informou esta quinta-feira a agência de notícias oficial norte-coreana.

A KCNA não revelou detalhes do acordo assinado na quarta-feira entre dirigentes governamentais da Coreia do Norte e uma delegação liderada pelo ministro dos Recursos Naturais e Ecologia da Rússia, Alexandr Kozlov.

A agência de notícias pública russa TASS tinha dito na terça-feira que, após uma ronda anterior de negociações, os dois países concordaram em aumentar o número de voos fretados, para promover o turismo.

Kozlov, que chegou à Coreia do Norte no domingo, reuniu-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un e com o principal responsável económico do país, o primeiro-ministro Kim Tok-hun, antes de regressar à Rússia na quarta-feira, informou a KCNA.

Durante a visita de Kozlov, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a doação ao Jardim Zoológico Central de Pyongyang de mais de 70 animais, incluindo leões, ursos e várias espécies de aves, avançou a TASS.

Putin visitou a Coreia do Norte em junho, na sua primeira deslocação ao país em 25 anos. A Coreia do Sul tem alertado para um aumento significativo da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, na sequência da assinatura de um acordo de parceria estratégica entre os dois países.

O acordo, que inclui uma cláusula de defesa mútua em caso de ataque, foi assinado depois de Putin e Kim Jong-un se terem encontrado em setembro no extremo leste da Rússia.

Seul calcula que Pyongyang já tenha enviado 11 mil soldados para a Rússia, dos quais cerca de três mil se encontram no oeste do país.

Na quarta-feira, os serviços secretos sul-coreanos confirmaram um aumento do envio de armas norte-coreanas para a Rússia para serem utilizadas na guerra contra a Ucrânia.

A informação foi dada pelo Serviço Nacional de Informações à Comissão de Informações da Assembleia Nacional, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Os serviços secretos precisaram que a Coreia do Norte enviou para a Rússia artilharia de longo alcance, incluindo obuses autopropulsados de 170 milímetros (mm) e lançadores múltiplos de foguetes de 240 mm.

A medida surge depois de militares norte-coreanos enviados para território russo terem começado a envolver-se em confrontos com tropas ucranianas, juntamente com as forças russas, segundo a Yonhap.

Kim Jong-un afirmou recentemente que os Estados Unidos e outros países ocidentais lançaram uma guerra contra a Rússia “utilizando a Ucrânia como tropas de choque”.

O líder norte-coreano alertou para o risco de uma terceira guerra mundial devido às ações de Washington em várias partes do mundo.