A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira, na Póvoa do Lanhoso, um homem de 25 anos procurado internacionalmente pelas autoridades francesas pelo homicídio, em setembro passado, de um agente municipal francês, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo uma nota da PJ, a Diretoria do Norte, em articulação com a as autoridades policiais francesas, localizou e deteve esta quinta-feira, em Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, o suspeito, alvo de um Mandado de Detenção Europeu devido a um homicídio com arma de fogo.

A vítima, agente dos serviços municipais de Grenoble, de 49 anos, foi atingido a tiro no peito, numa altercação, originada na sequência de um acidente rodoviário, causado pela viatura do suspeito, acrescenta a PJ.

O detido, de nacionalidade estrangeira e com antecedentes criminais por crimes violentos, refugiou-se no região Norte de Portugal, após os factos, vindo agora a ser detido pela Judiciária, em resultado das diligências policiais entretanto desenvolvidas.

O detido será agora presente às autoridades judiciárias competentes, para o respetivo processo de extradição.