A ideia não é nova, a ideia é mesmo muito antiga, há até países com impostos sobre os mais ricos desde o século XIX, mas o tema voltou agora à baila na cimeira do G20, onde foi trazido para a mesa das discussões pelo Presidente do Brasil, Lula da Silva. Não houve consenso nem se esperava que houvesse, para já o tema morreu e com Trump na Casa Branca não deverá ressuscitar tão cedo. Já cá pelo burgo é o Livre e Rui Tavares que não perdem uma oportunidade de pedir um imposto especial sobre os super-ricos. Mas que imposto afinal seria esse? Seria um importo só nacional ou um impostos à escala global? Seria um imposto sobre o rendimento anual ou um imposto sobre todo o património? Seria um imposto a pagar apenas por uma pequeníssima minoria ou acabaria por ser um imposto capaz de penalizar também a classe média? São muitas as dúvidas, mas uma coisa é certa: propor impostos que recaiam apenas sobre os ricos sempre foi popular em termos políticos, o que não significa que sejam boa política. É também isso que queremos discutir hoje no Contra-Corrente.

