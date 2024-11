Os trabalhadores oficinais da CarrisBus vão integrar a empresa rodoviária Carris, a partir de 1 de janeiro de 2025, uma decisão que responde a uma reivindicação sindical com 18 anos e que o STRUP/Fectrans saudou.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, afeto à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (STRUP/Fectrans), a administração da Carris, empresa municipal de Lisboa, assumiu que a CarrisBus “passará a integrar a empresa mãe a partir de 1 de janeiro próximo, o que é uma vitória alcançada, ao fim de 18 anos e significa que resistir é o primeiro passo para a vitória”.

De acordo com a nota divulgada, o STRUP esteve, desde o início, contra esta segmentação da Carris, que, no seu entendimento, mais não visou do que “criar as condições para a precarização das relações de trabalho” e deixar de aplicar o Acordo de Empresa (AE) da Carris aos trabalhadores oficinais.

Desta forma, o AE da CarrisBus, que assegura a manutenção e reparação de autocarros e elétricos, deixará de ter aplicabilidade a partir do próximo ano e a todos os trabalhadores se aplicará na íntegra o acordo da Carris.

“No novo quadro que se apresentará em janeiro de 2025, a luta dos trabalhadores oficinais pela valorização dos salários e carreiras profissionais, a evolução para as 35 horas semanais e a criação de um subsídio compensatório continuará agora no âmbito da negociação do AE Carris”, frisou o sindicato.

De acordo com a estrutura, foi transmitido, por parte da administração da empresa, que vão ser iniciados os contactos com todos os trabalhadores da CarrisBus de forma a serem assinados os contratos de trabalho com a Carris.

Foi colocada como condição que os contratos salvaguardem todos os direitos, incluindo a antiguidade e a contabilização dos anos nas respetivas carreiras profissionais, para efeitos de aplicação do Regulamento de Carreiras, direitos que vão ser “na íntegra” assumidos pela Carris.

A CarrisBus é uma empresa do grupo Carris, fundada em 2005, e que tem como principal atividade a manutenção e reparação de veículos pesados de passageiros, bem como de carros elétricos.

Desenvolve atividades no âmbito do recondicionamento de veículos, desempanagem e reboques dos autocarros e elétricos sob assistência e executa tarefas preventivas/curativas, dos primeiros níveis, nos equipamentos embarcados nos veículos.

A Carris é responsável atualmente pelo serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros na cidade de Lisboa sendo, desde 1 de fevereiro de 2017, gerida pela Câmara Municipal de Lisboa.