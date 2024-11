Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu esta quinta-feira a Rússia como “o vizinho louco” que está a usar a Ucrânia como “campo de testes”, depois de Kiev ter denunciado um ataque russo com um alegado míssil balístico intercontinental.

“Todas as suas características — velocidade e altitude — são as de um míssil balístico intercontinental. A perícia está em curso”, disse Zelensky num vídeo publicado no Telegram. “O nosso vizinho louco (…) está a usar a Ucrânia como um campo de testes”, afirmou Zelensky.

Para o líder ucraniano, o ataque sem precedentes que Kiev atribuiu a Moscovo mostra “o quão assustado está” o Presidente russo, Vladimir Putin. Sem especificar o modelo, a Ucrânia acusou a Rússia de ter disparado um míssil intercontinental contra a cidade de Dnipro (centro-leste), no que terá sido a primeira utilização deste tipo de arma num conflito.

Mesmo sem uma ogiva nuclear, a sua utilização, a confirmar-se, constituiria uma escalada sem precedentes da guerra e das tensões entre a Rússia e o Ocidente, segundo a AFP. Os mísseis intercontinentais, que podem percorrer milhares de quilómetros, fazem parte do arsenal de dissuasão nuclear e são testados regularmente na Rússia.

A sua utilização não foi confirmada nem negada por Moscovo, que desde há vários dias tem vindo a usar uma retórica cada vez mais belicosa devido ao lançamento pela Ucrânia de mísseis norte-americanos contra o território russo. “Não tenho nada a dizer sobre o assunto”, respondeu o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, quando questionado sobre a acusação ucraniana.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, intensificou nos últimos dias os ataques em grande escala na Ucrânia, lançando avisos aos aliados de Kiev. O Ministério da Defesa russo anunciou que abateu “dois mísseis de cruzeiro Storm Shadow de fabrico britânico” disparados pela Ucrânia, sem especificar onde ou quando os mísseis foram intercetados.

O anúncio confirma a primeira utilização destas armas por Kiev contra o território russo. No início da semana, a Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis norte-americanos ATACMS, com um alcance de 300 quilómetros, contra uma instalação militar na região russa de Bryansk, depois de ter recebido autorização de Washington.

Vários países ocidentais forneceram à Ucrânia mísseis de longo alcance, mas não permitem que sejam utilizados em território russo, receando a reação de Moscovo.