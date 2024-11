O presidente do governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, evidenciou, esta sexta-feira, o crescimento económico da região, destacando que a economia açoriana “cresce de forma consecutiva há 40 meses” e o dinamismo económico reflete-se no mercado de trabalho.

Segundo um comunicado do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro salientou esta sexta-feira, no lançamento da primeira pedra do Azores Retail Park, em Ponta Delgada, que a economia regional “cresce de forma consecutiva há 40 meses, de acordo com o Indicador de Atividade Económica, e o Produto Interno Bruto [PIB] regional real cresceu, entre 2020 e 2022, a uma média de 7,1% ao ano, superando a média nacional de 6,3%”.

“Este crescimento permitiu que o PIB ‘per capita’ da região atingisse 89,7% do nacional e 70,6% do valor médio da União Europeia, os números mais elevados desde 2016, sendo que o dinamismo económico também se reflete no mercado de trabalho, com o terceiro trimestre de 2024 a registar um total de 120,2 mil pessoas empregadas, o valor mais elevado de sempre e um aumento de 5,2% face ao mesmo período de 2023”, adiantou.

No seu discurso, o governante referiu que os apoios do governo dos Açores “têm sido determinantes para sustentar” a “trajetória de progresso” registada.

“O Mecanismo de Apoio ao Incremento Salarial [MAIS] permitiu beneficiar 19.799 trabalhadores em 2.438 entidades empregadoras, enquanto a medida Contratar apoiou a contratação de 4.929 trabalhadores, dos quais 87% com contratos sem termo, promovendo a estabilidade laboral”, destacou.

No âmbito do pacote + Jovem, “91 jovens qualificados foram fixados na região com incentivos financeiros que reconhecem o mérito académico e valorizam os rendimentos do trabalho, estimulando a permanência de talentos na região”, acrescentou.

Ainda de acordo com o líder do executivo açoriano, também “políticas fiscais eficazes têm permitido reter capital na economia local”, sendo que só em 2023 cerca de 190 milhões de euros foram poupados “através do diferencial fiscal aplicado no IVA, IRS e IRC”.

No setor do turismo, como é referido na nota, “o desempenho foi igualmente expressivo, com o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores a crescer 25,5% entre 2019 e 2023, enquanto as dormidas de turistas aumentaram 28,3% no mesmo período, consolidando a região como um destino de excelência”.

José Manuel Bolieiro reforçou ainda que o equilíbrio entre a intervenção governamental e o incentivo ao investimento privado é “essencial para o progresso da região”.

“O impulso à confiança e à experiência dos investidores privados tem, através do seu próprio investimento, contribuído para o desenvolvimento coletivo dos Açores. É assim que damos maturidade à nossa economia e à nossa sociedade”, disse.

O líder do governo regional reafirmou também o compromisso do executivo que lidera em “continuar a fomentar um ambiente de confiança e oportunidades para os investidores”.

O Azores Retail Park representa um investimento no valor de 40 milhões de euros e é promovido pelo grupo empresarial português Vigent.

O futuro espaço empresarial irá incluir 11 unidades comerciais e 800 lugares de estacionamento, prevendo os promotores que tenha “um impacto significativo na geração de emprego”.

Durante a fase de construção, “estima-se a criação de cerca de 200 postos de trabalho, aos quais se somarão 550 empregos diretos e indiretos na fase de operação”.

Na intervenção, José Manuel Bolieiro destacou ainda a relevância de investimentos desta natureza, que não dependem “da subvenção pública para fazer acontecer, com ousadia, o desenvolvimento”.

O lançamento do projeto é um símbolo claro de “confiança no futuro económico dos Açores”, em “resultado de políticas públicas que criam um ambiente favorável ao investimento”, acrescentou.