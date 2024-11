O Governo comprometeu-se esta sexta-feira a reconhecer, até dezembro, a atribuição de um ponto e meio de progressão por avaliação de desempenho aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, avançou à Lusa o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.

“Ficou decidido que, até ao final do ano, o Governo vai resolver a questão do ponto e meio” por cada ano de trabalho, adiantou o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap), José Abraão, precisando que o executivo de Luís Montenegro vai avaliar se a questão vai ser solucionada por via legislativa ou outra.

O Sintap esteve esta sexta-feira reunido com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e com as secretárias de Estado da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e da Administração Pública, Marisa Garrido.

O ponto e meio a atribuir por efeito da avaliação por cada ano de trabalho tem sido uma das principais reivindicações dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que se encontrava, até aqui, sem resolução.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o secretário-geral do Sintap, este “é um passo muito importante, que faz justiça” ao resolver um problema que se prolongava há vários anos.

José Abraão adiantou ainda que em 6 de dezembro vai ser assinado um protocolo sobre o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) adaptado.

A atribuição de pontos por avaliação de desempenho foi uma das reivindicações que esteve na origem de uma greve de quatro dias que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica iniciaram em 28 de outubro e que teve uma adesão de cerca de 80%.