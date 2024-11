A presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género e o sociólogo Henrique Varela defenderam, esta sexta-feira em declarações à Lusa, que haja formação, especialmente para mulheres, no setor informal, para reduzir a desigualdade salarial.

Dados divulgados este mês pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que as mulheres cabo-verdianas recebem, em média, menos 40% que os homens no setor informal, um dos pilares da economia, apesar de liderarem a maioria dos negócios.

“Muitas mulheres recorrem ao setor informal como uma forma de conciliar as suas responsabilidades domésticas com a necessidade de rendimento”, disse à Lusa a presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), Marisa Carvalho.

A responsável afirmou que a instituição está a desenvolver um projeto, financiado pela cooperação espanhola, que visa promover a emancipação económica de mulheres e jovens e apoiar a transição para a economia formal.

O objetivo é “transformar o conhecimento prático das mulheres em conhecimento académico, traduzindo-o em certificados ou equivalentes, facilitando a sua inserção no mercado de trabalho”.

O instituto prevê um acompanhamento após a capacitação, fornecendo kits e apoio em atividades geradoras de rendimento para estruturar os direitos e deveres dos trabalhadores.

“Por um lado, queremos promover a transição para o setor formal, porque acreditamos que o trabalho informal não é digno, não garante acesso a direitos básicos. Assim, podemos combater a desigualdade salarial”, afirmou.

O sociólogo Henrique Varela vê o problema como algo mais estrutural, sublinhando a necessidade de haver campanhas de sensibilização para mudar a mentalidade da sociedade, porque não se pode encarar com normalidade que uma mulher receba menos.

“Quando uma mulher recebe um salário inferior ao de um homem, isso perpetua o ciclo da pobreza, especialmente quando têm filhos para cuidar, pagar escola, cuidados de saúde e alimentação. Essa disparidade salarial acaba por ter repercussões no abandono escolar, na saúde e noutros problemas sociais”, referiu.

O sociólogo entende também que há falta de fiscalização no setor informal, contribuindo para a desigualdade salarial: “Nalguns casos, há mulheres que têm mais competências que os homens, então, isso trata-se de uma questão de justiça”, sustentou, defendendo que a capacitação ajudaria a equiparar os salários.

“Se houver falta de qualificação, as mulheres acabam por ficar em desvantagem em relação aos homens mais qualificados”, acrescentou.

A informalidade está sempre à vista em Cabo Verde, seja com o comércio de rua ou noutros estabelecimentos, como salões de cabeleireiras.

De acordo com o III Inquérito ao Setor Informal, divulgado este mês, pelo INE, o setor informal representou 13,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde em 2023, “um peso considerável, mas não tão expressivo” como noutros países da África Subsaariana.

Apesar de representar um valor apreciável, a informalidade sofre de várias fragilidades, entre as quais, a precariedade e irregularidade dos rendimentos: o relatório indica que apenas 7% dos trabalhadores são assalariados.