Era um tema que não devia ser tema, que se tornou tema principal entre todos os temas que entretanto se tornaram secundários e que passou a ser o maior dos temas pelas reações que foi gerando. A deslocação de Portugal à Croácia já não tinha grandes objetivos desportivos a não ser a tentativa de terminar da melhor forma a fase de grupos da Liga das Nações mas as estreias de Tomás Araújo, Tiago Djaló e Fábio Silva pela Seleção principal acabaram por ficar “ensombradas” pela não estreia de Geovany Quenda, jovem jogador do Sporting que foi chamado dos Sub-21 e poderia tornar-se o mais novo de sempre a jogar pela equipa A.

Primeiro foi a mensagem do próprio esquerdino que viu gorada a possibilidade de superar o recorde que vai continuar a pertencer a Paulo Futre, com um coração verde e anunciar o regresso a Alcochete ao som de um excerto da música “No Lie To Me” feita em parceria por LZ Xrootz e Way 45, nome artístico de Rafael Leão. Depois, notícias que davam conta do desagrado da Federação pela publicação de Quenda nas redes sociais. Pelo meio, inúmeros comentários sobre essa hipótese gorada de ter feito o primeiro jogo pela Seleção A, que foi abordada pelo próprio Roberto Martínez logo após o empate a um em Split diante da Croácia.

“O jogo não permitiu a sua estreia. É um estágio que não quisemos arriscar com ninguém. O Nuno Mendes sentiu o tornozelo, então não tivemos a oportunidade de utilizar a quarta e a quinta substituições. Mas o Quenda pode ajudar muito a Seleção”, referiu à SportTV. “O Quenda não está aqui para bater recordes, está aqui para ser um jogador importante para a seleção. É um jogador muito diferente, que vai ajudar-nos muito. Muito mais importante para o Quenda é que possa fazer 100 ou 150 jogos pela Seleção, não o momento da estreia”, acrescentou depois na conferência de imprensa. Nem isso impediu o “caso”.

Esta sexta-feira, à margem do sorteio dos quartos da Liga das Nações que colocou a Dinamarca no caminho de Portugal (e o vencedor do Itália-Alemanha em caso de passagem nas meias-finais), o selecionador voltou a abordar a questão de Geovany Quenda, mostrando-se estupefacto com todas as reações sobre o assunto.

“Ainda não falei com ele mas fiquei surpreendido. É uma polémica que não esperava. Na minha posição e da equipa técnica precisamos de tomar decisões e faz parte. Foi um estágio com muitas notas positivas, usámos 24 jogadores, tivemos quatro estreias…. Mas o jogo [com a Croácia] não permitiu a estreia. Tivemos uma janela de substituição tática mas depois tivemos dois jogadores com problemas físicos e não houve escolha. É uma polémica que não faz sentido. Adoro o Geovany Quenda com as suas valências e ele tem um futuro fantástico. Durante o estágio tivemos muitas notas positivas”, frisou em declarações ao Canal 11.

“Todos os adversários são importantes. Copenhaga tem um bom estádio para os nossos adeptos, o ambiente é fantástico, vai ser um bom jogo. Ficar em primeiro do grupo foi importante para jogar o segundo jogo em Portugal onde contamos com a importância dos nossos adeptos. É uma equipa competitiva, com um equilíbrio muito bom, jogadores experientes que estão a crescer muito. Conhecemos o Hjulmand, o Eriksen, jogadores muito experientes. O futebol dinamarquês trabalha muito bem a formação, vai ser um jogo muito competitivo”, referiu sobre o sorteio dos quartos da Liga das Nações. “Alemanha ou Itália? O que vejo é a Dinamarca. Precisamos de continuar a crescer e a jogar bem e, se pudermos merecer as meias-finais, falaremos disso no futuro”, acrescentou o selecionador nacional ainda a esse propósito.