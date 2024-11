Um homem detido pela PSP de Aveiro por suspeita de ter assaltado várias lojas e furtado telemóveis num local de culto, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou, esta quinta-feira, aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que o homem, de 37 anos, foi presente ao Tribunal Judicial de Aveiro, tendo ficado sujeito à medida de coação mais gravosa.

O suspeito foi detido na segunda-feira, em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, poucas horas após alegadamente ter cometido mais um assalto.

De acordo com a Polícia, o homem é suspeito da prática de “três crimes de furto no interior de estabelecimento, com recurso a arrombamento, e um crime de furto em local de culto, nas últimas três semanas”.

O último caso ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando o suspeito terá entrado num estabelecimento, arrombando a porta de entrada, e furtado um telemóvel, um cartão de débito bancário e dois cofres portáteis, de pequenas dimensões, contendo um total de 415 euros.

“Os bens furtados foram todos recuperados e entregues ao legítimo proprietário”, refere a PSP.

Fonte da PSP esclareceu à Lusa que, no caso do local de culto, o suspeito terá furtado três telemóveis que se encontravam no interior de carteiras, pousadas nos bancos, classificando o caso como um “furto de oportunidade”.