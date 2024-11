O ilustrador britânico Darryl Cunningham, premiado autor de várias novelas gráficas traduzidas em diversas línguas, não consegue encontrar editoras para publicar o seu mais recente livro no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. Em causa está uma novela gráfica sobre a vida do multimilionário Elon Musk — e várias editoras já terão manifestado preocupação com “possíveis consequências legais”.

Como escreve o jornal britânico The Guardian, Cunningham já escreveu sete novelas gráficas sobre temas de não-ficção, com ampla distribuição global. Pelo menos uma delas, A Rússia de Putin: A ascensão de um ditador, foi publicada em Portugal (Lua de Papel, 2022). O seu primeiro livro, Psychiatric Tales (2010), baseado na sua experiência a trabalhar num hospital psiquiátrico, foi aclamado pela crítica no Reino Unido.

Até agora, os livros de Cunningham foram publicados tanto no Reino Unido como nos EUA. Contudo, a sua mais recente novela gráfica, Elon Musk: Investigation into a New Master of the World, ainda não tem edição em língua inglesa porque não há editoras interessadas no projeto, de acordo com uma mensagem do próprio Cunningham na sua página.

“O meu livro sobre Elon Musk saiu no ano passado pela Delcourt Editions, em França, mas a sua publicação noutros países parece improvável”, escreveu. “Dizem-me que houve interesse de várias editoras internacionais na recente Feira do Livro de Frankfurt, mas houve preocupações com as possíveis consequências legais.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Isto não deveria ser um problema, já que eu tive o cuidado de não escrever nada que não tenha sido já publicado noutros lugares e os advogados da Delcourt examinaram cada palavra e cada linha à procura de problemas. Ainda assim, vivemos atualmente num clima de medo, em que as piores pessoas têm imenso poder, e por causa disso haverá uma tendência para os indivíduos, as instituições, as empresas e o Estado correrem em busca de cobertura”, escreveu ainda Cunningham.

Na mensagem, o ilustrador agradece ainda à editora francesa “por ter tido a coragem de publicar o livro”, e indica aos britânicos que podem, se assim o desejarem, encomendar a edição francesa. Cunningham deixa ainda algumas das páginas do livro em inglês, “que mostram o ambiente político e familiar que formou Elon Musk”. “Sabendo o que sei sobre este homem, a minha conclusão é que é incrível que uma figura tão medíocre seja capaz de acumular tanta riqueza, mas foi sempre assim”, destacou.

Ao The Guardian, Cunningham mostrou-se “surpreendido” pelo receio manifestado pelas editoras, uma vez que já existem vários livros publicados sobre Musk. “Não usei informações que não tivessem sido publicadas noutros lugares, muito [do livro] vem do livro da própria mãe de Musk, Maye.”

O empresário sul-africano Elon Musk, atualmente o homem mais rico do mundo, fundador da SpaceX, enriqueceu significativamente na sequência dos investimentos que fez em empresas como a Tesla ou a Paypal. Mais recentemente, comprou também o Twitter, renomeando-o como X, e aproximou-se da política, apoiando diretamente Donald Trump na corrida à Casa Branca. Trump, que venceu as eleições no início deste mês, nomeou Musk para liderar o futuro Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, atribuindo-lhe a tarefa de procurar formas de reduzir a burocracia do estado e cortar custos.