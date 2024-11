Cresce a contestação a Vítor Bruno. Depois da derrota contra o Moreirense, que resultou na eliminação do FC Porto da Taça de Portugal, viveram-se momentos de alguma tensão na chegada do autocarro onde seguia a equipa ao Estádio do Dragão.

De acordo com o Jornal de Notícias, o autocarro dos azuis e brancos foi mesmo atingido por um petardo lançado presumivelmente pelos próprios adeptos. Foram ainda lançados mais petardos noutras direções, à medida que se iam ouvindo cânticos e pedidos de demissão para o treinador do FC Porto. O momento está a ser partilhado por vários órgãos de comunicação social, nomeadamente pelos jornais desportivos.

Recorde-se que a equipa orientada por Vítor Bruno foi eliminada este domingo pelo Moreirense por 2-1, mesmo depois de se ter adiantado no marcador. O Porto não perdia três jogos seguidos há 16 anos e terminou um ciclo de sete temporadas consecutivas a chegar, pelo menos, às meias-finais da Taça de Portugal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vítor Bruno tem sido fortemente contestado pelos adeptos azuis e brancos e tem sido apontado como o principal responsável pelos maus resultados da equipa. Ainda este sábado, André Villas-Boas revelou que técnico teve segurança em casa depois dos incidentes no Olival — numa referência ao facto de o carro do treinador ter sido pontapeado à saída do campo de treinos da equipa na sequência da derrota com o Benfica.

O treinador assumiria a responsabilidade na habitual flash-interview. “É um momento, as equipas têm ciclos e são três derrotas. Sou o principal responsável. Não fujo à responsabilidade, encaro as pessoas de frente e não fujo. Tenho a plena consciência daquilo que faço e dou tudo aquilo que posso dar. As coisas neste momento não estão bem, mas temos de seguir. Andamento. Temos de atacar o jogo de quinta-feira. Este objetivo caiu, mas quinta-feira temos outro. Temos de dar uma resposta rápida e marcar rapidamente uma posição forte”, assumiu.