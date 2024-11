Enviada especial em Ipswich, Inglaterra

No meio do azul e branco, surge uma bandeira de Portugal. Nas imediações de Portman Road, o estádio onde Ruben Amorim vai este domingo estrear-se enquanto treinador do Manchester United contra o Ipswich Town, João faz coexistir uma bandeira nacional com o cachecol do clube local.

Vive na cidade do leste de Inglaterra há dez anos, quando se mudou com a filha para “recomeçar a vida”. “Eu tinha estudado inglês nos anos 80, com aqueles intercâmbios com famílias inglesas, e disse-lhe que vínhamos uma semana de férias para tentar. Viemos uma semana de férias e estamos cá há dez anos”, conta ao Observador o português, que tem agora 60 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

João é auxiliar de ação médica no NHS, o sistema nacional de saúde inglês, ainda que há dez anos tenha emigrado depois de enviar uma candidatura espontânea para uma empresa na área da saúde. Benfiquista, está perto de Portman Road ainda a tentar arranjar um bilhete para o jogo de estreia de Ruben Amorim — mas diz que, mesmo se não conseguir entrar no estádio, já fica feliz por ver o autocarro do Manchester United chegar.

Era adepto assíduo nas bancadas do Ipswich Town até ao fim da temporada passada, já que ainda não conseguiu arranjar bilhetes desde que o clube subiu à Premier League, e não esconde que este domingo tem o “coração dividido”. “O melhor resultado, para não ficar triste, seria o empate”, garante, apesar de desejar “todo o sucesso do mundo” ao treinador português.

“Fiquei muito feliz quando se soube que a estreia era aqui. Sou fã do Ruben. E temos mais um treinador português na Premier League, depois do Nuno Espírito Santo e do Marco Silva. Quantos mais, melhor”, termina João, que está integrado numa vasta comunidade portuguesa em Ipswich.