A Aliança Democrática (AD) e Partido Socialista (PS) mantêm as mesmas intenções de voto que receberam nas eleições de março, de acordo com uma sondagem da Aximage que indica que o eleitorado não está a alterar de forma significativa a apreciação que faz do desempenho dos partidos.

De acordo com a sondagem, feita para o Diário de Notícias, a união do PSD e do CDS-PP – a Aliança Democrática (AD) – teria agora o voto de 29,8% dos eleitores, um pouco mais do que os 28,8% que obteve nas urnas em março (1.867.013 eleitores votaram na coligação). Porém, noutra sondagem feita no mês passado, a AD teve um resultado melhor: 32,1% – ainda assim, pouco relevante porque a sondagem tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Já o PS teve 28% dos votos (1.812.469 eleitores) e esta sondagem dá a Pedro Nuno Santos uma votação um pouco maior: 28,6%. A questão é, uma vez mais, que tendo em conta o empate técnico da sondagem, que usou uma amostra efetiva de 802 pessoas, PS e AD continuam claramente em empate técnico.

Além dos dois maiores partidos, também o Chega, que em março alcançou 18,1% dos eleitores (1.169.836 votos), teria agora 18,2% da votação, praticamente o mesmo. Ainda assim, em outubro, a Aximage apontava para uma percentagem mais baixa para André Ventura (15,1%), o que pode sinalizar alguma recuperação embora também esta flutuação esteja dentro da margem de erro da sondagem.