Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou na noite de domingo dois feridos graves e um ligeiro, na Autoestrada 6 (A6), perto de Elvas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Uma faixa da A6, no sentido Elvas-Badajoz, continuava interrompida pela 1h50, de acordo com o Comando Sub-regional do Alto Alentejo.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o acidente ocorreu ao quilómetro 158 e esta manhã ainda se encontravam no local 10 operacionais auxiliados por cinco viaturas.