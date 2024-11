A Direção-Geral das Artes (DGArtes) vai apoiar 30 entidades, de várias áreas artísticas, com 9,24 milhões de euros, no âmbito do concurso para Projetos de Programação do Programa de Apoio Sustentado 2025/26.

De acordo com a DGArtes, em comunicado, foram propostas para apoio as candidaturas de 30 entidades, mais de metade (65%) das que foram admitidas a concurso.

Os resultados esta segunda-feira anunciados são provisórios, seguindo-se agora um período de audiência de interessados. Das 30 candidaturas propostas para apoio, 13 são da área de cruzamento disciplinar, dez da música, três da dança, três de teatro e uma das artes de rua.

Em termos geográficos, nove são de entidades artísticas da região Centro, oito do Norte, quatro a Grande Lisboa, três no Algarve, duas no Alentejo e uma em cada uma das seguintes regiões: Oeste e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores.

O montante financeiro global disponível neste concurso é de 9,24 milhões de euros, a repartir por dois anos, valor que representa um aumento de 75% em relação ao ciclo anterior (2023/2024), refere a DGArtes.

Os concursos do Programa de Apoio Sustentado, na modalidade bienal, abriram em maio e encerraram em julho, com um valor global de 35,6 milhões de euros, para os anos de 2025 e 2026.

No total são seis concursos que abrangem as áreas do Teatro, Cruzamento Disciplinar, Artes de Rua e Circo, Artes Visuais, Dança, Música e Ópera e Projetos de Programação.

Nas áreas de Teatro e Cruzamento Disciplinar, Circo e Artes de Rua, os dois concursos mobilizam 14,48 milhões de euros, repartindo-se 10,08 milhões de euros para o Teatro e 4,4 milhões de euros para a área de Programação.

As áreas de Música e Ópera dispõem de um global de 4,92 milhões de euros, com 3,72 milhões para Música e 1,2 milhões para Ópera.

O concurso na área das Artes Visuais tem reservados 3,6 milhões de euros e o da Dança um montante financeiro global de 3,4 milhões de euros.

Os concursos visam atividades calendarizadas entre 01 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2026.