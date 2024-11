Este artigo é da responsabilidade da Kumon

Com mais de 60 anos de experiência, a Kumon consolidou-se como uma referência global em educação personalizada. Presente em mais de 60 países e com uma comunidade de mais de 4 milhões de estudantes, o método Kumon não só melhora os resultados académicos, como também promove a autonomia, a responsabilidade e o gosto por aprender.

Se tem interesse em saber mais sobre este método inovador japonês e sobre a oportunidade de se tornar um dos orientadores franqueados Kumon

Um método que valoriza a individualidade e o autodidatismo

Na Kumon, cada aluno progride ao seu próprio ritmo. Num mundo onde a aprendizagem é constante e a informação se renova a uma velocidade impressionante, ensinar as crianças a aprenderem de forma autónoma é mais importante do que nunca. Os programas de aprendizagem – Matemática e Inglês – são concebidos para se adaptarem às necessidades e capacidades de cada criança, ajudando-as a descobrir o seu potencial único e a alcançar objetivos que talvez nunca tenham imaginado.

Esta abordagem não procura apenas formar alunos mais competentes, mas também indivíduos mais confiantes, capazes de enfrentar os desafios do futuro com segurança e determinação.

A oportunidade de empreender em educação

Para quem procura um projeto profissional com propósito, a Kumon oferece uma oportunidade única de empreendedorismo. Tornar-se um franqueado significa gerir o seu próprio negócio e orientar as crianças de forma personalizada, impactando positivamente a sua comunidade.

Vantagens de se juntar à Kumon

Um modelo educativo comprovado a nível mundial, com mais de 60 anos de história.

Desde o início, a Kumon disponibiliza formação contínua, ferramentas e apoio para garantir o sucesso de cada franqueado.

Uma opção acessível, com apoios interessantes e retorno do investimento.

Gira o seu tempo de forma autónoma e encontre um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Ajude as famílias a oferecer aos seus filhos uma educação diferente, que promove competências fundamentais como a autonomia e o pensamento crítico.

Como explicam alguns franqueados, trabalhar com a Kumon vai muito além dos resultados financeiros: “Ajudar as crianças a descobrirem o seu potencial e acompanhá-las no seu crescimento é uma das experiências mais enriquecedoras que se pode viver. Com a Kumon, não só giro o meu próprio negócio, como também transformo vidas.” – Marta Bianchi, franqueada da Kumon.

O sucesso da Kumon reside na sua capacidade de se adaptar às necessidades dos estudantes e no seu compromisso em oferecer uma educação de qualidade. A rede global de franqueados não só partilha conhecimentos e experiências, como também uma visão comum: contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais responsável e preparada para os desafios do futuro.

Torne-se um franqueado Kumon

Se deseja fazer parte desta missão e transformar o futuro de milhares de crianças, convidamo-lo a saber mais sobre esta oportunidade de negócio com propósito. A Kumon não é apenas uma forma de empreender; é um caminho para causar um impacto duradouro na educação e na vida das próximas gerações.

Para mais informações, visite o site e descubra como pode transformar a sua paixão pela educação numa experiência transformadora.