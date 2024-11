A Juventude Social Democrata (JSD) lançou uma campanha que apela à denúncia da violência contra as mulheres, através da colocação de dois cartazes com a mensagem “quem cala, não consente”.

Em comunicado, a estrutura que representa os jovens do PSD indica que os dois outdoors serão colocados nos distritos de Setúbal e Porto que se destacam “entre as zonas com maiores registos de casos de violência”.

Nos cartazes, com a imagem de duas mulheres feridas, lê-se: “Quem cala, não consente. Denuncia. Uma chamada pode mudar tudo”. Cada outdoor conta também com o número de telefone da Linha de Apoio à Vítima — 116006 — e a indicação de que a chamada é gratuita.

“No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a JSD reafirma o seu compromisso na denúncia e no combate a todas as formas de violência contra as mulheres”, refere o comunicado, indicando que esta campanha pretende “sensibilizar a sociedade para a urgência desta causa” e “alertar para a necessidade de quebrar o silêncio e denunciar comportamentos abusivos, que tantas vezes permanecem ocultos”.

A JSD refere que “de acordo com os dados mais recentes, Porto e Setúbal destacam-se entre as zonas com maiores registos de casos de violência”.

“Em 2023, no distrito de Setúbal foram reportados, até outubro, mais de 1.000 casos, enquanto no Porto o número de casos reportados ultrapassou os 2.000, no mesmo período”, refere o líder da JSD, citado no comunicado.

João Pedro Louro indica que a JSD quer transmitir que “o silêncio não pode ser uma opção” e que “denunciar é um ato corajoso e o primeiro passo para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores”.

A PSP divulgou, esta segunda-feira, que foram registados, em quatro anos, mais de 75.000 crimes de violência doméstica e que propôs quase 60.000 medidas de coação a agressores e sinalizou cerca de 46.000 crianças junto das comissões de proteção.

Dados divulgados por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a PSP contabiliza 75.380 ocorrências de violência doméstica entre 2019 e 2023, um crime que tem vindo a aumentar.

No primeiro semestre deste ano, a PSP registou 7.706 queixas pelo crime de violência doméstica, um aumento de 1,8% em relação ao período homólogo de 2023.