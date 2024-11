Uma colisão entre dois carros ligeiros de passageiros, ocorrida segunda-feira em Santo Estevão, concelho de Lousada, provocou sete feridos, dois dos quais considerados graves, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, os dois feridos graves foram distribuídos pelo Hospital Padre Américo, em Penafiel, e pelo Hospital de São João, no Porto.

Os feridos considerados “leves” foram transportados ao Hospital Padre Américo, Penafiel.

O acidente ocorreu na Rua Santo Estêvão, na freguesia com o mesmo nome.

Para o local deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Lourosa, a GNR e duas viaturas de emergência médica (VMER), num total de 20 operacionais e nove viaturas.