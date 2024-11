Em atualização

Uma embarcação de luxo em que seguiam 45 pessoas (31 turistas e 14 membros da tripulação) naufragou na madrugada desta segunda-feira no Mar Vermelho, segundo anunciaram as autoridades egípcias, à BBC. Está em curso uma operação de resgate que já permitiu encontrar com vida 28 pessoas.

Autoridades locais, citadas pelo canal britânico, afirmam que sobreviventes estão a receber tratamento médico. Entretanto, os outros 17 passageiros continuam a ser procurados.

De acordo com o governador da província egípcia do Mar Vermelho, Amr Hanafi, uma embarcação da marinha e uma aeronave da força aérea egípcia estão a intensificar os seus esforços para localizar os desaparecidos.

A embarcação de 44 metros de comprimento emitiu um primeiro sinal de alerta às 5h30 na hora local (3h30 em Lisboa). O barco turístico tinha saído do porto de Marsa Alam, no Egito, no passado sábado, para uma excursão de mergulho. O local do acidente foi próximo de Marsa Alam.

