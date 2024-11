Na linha amarela do Metropolitano de Lisboa, as carruagens voltaram a circular ao ritmo normal, após terem a circulação ter sido interrompida, nesta segunda-feira de manhã, informou, às 9h16, a transportadora na rede social X (antigo Twitter).

Linha Azul (09:16): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) November 25, 2024

De acordo com um post no X, às 8h44, a linha esteve mesmo com a circulação interrompida, devido ao que afirmam ser uma “causa alheia ao Metro”.

Linha Amarela (08:44): ???? devido a causa alheia ao Metro, a circulação está interrompida. Esperamos retomar a circulação o mais breve possível. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) November 25, 2024

