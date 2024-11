(Em atualização)

Os serviços de email e calendário Exchange Online e a funcionalidade de calendário da plataforma de colaboração Teams, da Microsoft, estão a registar falhas na manhã desta segunda-feira.

Numa publicação no X, a tecnológica indica que está “a investigar a falhar que está a afetar os utilizadores que tentam aceder ao Exchange Online ou à funcionalidade de calendário dentro do Microsoft Teams”, é possível ler.

We're investigating an issue impacting users attempting to access Exchange Online or functionality within Microsoft Teams calendar. For more information, please refer to MO941162 in the admin center.

Numa atualização à publicação, a empresa refere que identificou “uma mudança recente” que terá sido a responsável pelo impacto no serviço. “Começámos a reverter a mudança e estamos a investigar quais as ações adicionais necessárias para mitigar a questão.”

We’ve identified a recent change which we believe has resulted in impact. We've started to revert the change and are investigating what additional actions are required to mitigate the issue. For more information, please refer to MO941162 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 25, 2024