A “Bila Natal” regressa no sábado, a Vila Real, com um programa que inclui a iluminação natalícia e a mostra de 21 presépios dispersos pelo centro da cidade para atrair visitantes e promover o comércio tradicional.

“Voltamos a ter o cuidado de preparar um programa para os vila-realenses e para quem nos visita que vá ao encontro do espírito desta época natalícia”, afirmou esta segunda-feira à agência Lusa a vereadora do pelouro da Cultura da Câmara de Vila Real, Mara Minhava.

A “Bila Natal” celebra a época natalícia na cidade transmontana, inclui a festa de passagem de ano e estende-se até 12 de janeiro.

O programa arranca no sábado com a Feira de Outono e, depois, no domingo, são inauguradas a iluminação de Natal, ficando ligadas diariamente entre as 17h00 e as 24h00, e a mostra de presépios, que são feitos em articulação com as 20 juntas de freguesia do concelho e o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do município.

“É uma forma de colocarmos em diferentes pontos da cidade de Vila Real presépios e convidar as pessoas a saírem de casa, visitarem o centro da cidade e, ao mesmo tempo, ajudar o comércio tradicional”, afirmou Mara Minhava.

A vereadora realçou que, a cada ano que passa, os presépios são cada vez mais inovadores e diferentes. Na sua construção, as freguesias costumam usar os materiais característicos de cada uma, desde o xisto ao granito, barro negro ou linho, entre outros.

“As ruas vão ficar cheias de cor e de magia típicos no Natal. A cada ano que passa vamos tendo mais gente e acho que este ano não vai ser exceção”, destacou, referindo o que o programa da “Bila Natal” tem um orçamento que ronda os 140 mil euros.

O programa inclui ainda o concurso de montras de Natal, o Eco Natal (árvores natalícias feitas com materiais reciclados), ainda a mostra de Natal das freguesias e o mercado de Natal.

Haverá ainda teatro para o público infantil pela Urze Teatro, com a peça “O tesouro”, o Teatro de Marionetes do Porto vai apresentar o espetáculo “Coisas”, os mais novos serão desafios a construir estrelas de Natal num ateliê na biblioteca e decorrerá um concerto solidário de Natal pelo grupo de cantares Aléu, com a participação da Tuna de Bisalhães.

O programa inclui um festival de patinagem artística e um torneiro de futsal.

Depois, o Ano Novo será recebido na praça do município a partir das 17:00 do dia 31 de dezembro, com a ignição do madeiro e, mais tarde, a festa M80 e o tradicional fogo-de-artifício a animarem a passagem de ano.

“A ignição do madeiro é um momento muito importante porque, no fundo, simboliza a união, sobretudo pelo calor humano”, salientou.

Em 2025, o dia 04 de janeiro é reservado à XVIII Corrida de São Silvestre, depois acontece o já tradicional encontro de Cantadores de Janeiras e, para terminar, no dia 12 acontece o torneio inter-regional de basquetebol.