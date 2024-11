Uma equipa de investigadores descobriu uma nova espécie de tarântula grande e peluda, do género Trichopelma, no Parque Nacional de Viñales, no extremo oeste de Cuba, segundo um estudo publicado na revista científica Journal of Natural History.

A investigação, realizada por David Ortiz, da Universidade Masaryk, na República Checa, e Elier Fonseca, da Sociedade Zoológica de Cuba, detalhou que o corpo da nova espécie de aranha peluda mede cerca de 2,54 centímetros de largura.

O primeiro exemplar desta aranha foi encontrado em 2008, mas só quase dez anos depois é que os investigadores confirmaram que se tratava de uma espécie nova, segundo o estudo citado na segunda-feira pela agência Efe.

Segundo o artigo científico, encontraram quatro jovens exemplares machos de Trichopelma a uma curta distância um do outro no Parque Nacional de Viñales, uma área protegida localizada na província cubana de Pinar del Río.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os cientistas concluíram que aparentemente a nova espécie não aparece nas coleções de história natural de Cuba, apesar do seu aspeto impressionante.

Os autores sugeriram que “a nova espécie não é arbórea” porque recolheram as aranhas em tocas no solo e não em árvores.

De acordo com o artigo, provavelmente tem “comportamento alimentar generalista e uma picada ligeira, menos poderosa do que a de uma abelha”.

Outro resultado da investigação é que a distribuição desta espécie é restrita, pelo que são “prioritárias para a conservação”.