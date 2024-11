A concelhia do PS do Seixal aprovou a escolha de Miguel Feio como candidato à Câmara Municipal e de Samuel Cruz como candidato à Assembleia para as eleições autárquicas de 2025, informou o partido.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a concelhia do PS refere que os dois nomes representam “um compromisso claro com a renovação, a qualidade e a construção de um Seixal mais justo, inclusivo e sustentável, naquele que é um dos maiores concelhos do país”.

“Sinto-me profundamente honrado pela confiança que o Partido Socialista do Seixal depositou em mim e no Samuel Cruz. Esta candidatura conjunta é uma oportunidade única para juntos construirmos um concelho mais inclusivo, dinâmico e sustentável. Este será um projeto de todos e para todos”, disse Miguel Feio, citado no comunicado da concelhia.

Miguel Feio é atualmente vereador não executivo na Câmara Municipal do Seixal, autarquia liderada pelo comunista Paulo Silva.

Já Samuel Cruz, atual presidente da concelhia do PS do Seixal, no distrito de Setúbal, é deputado na Assembleia Municipal.

“Será um privilégio contribuir para um Seixal que respeite as suas pessoas e promova a sua qualidade de vida. A Assembleia Municipal será um espaço de proximidade, transparência e participação cívica, porque acreditamos que a democracia local se constrói com a voz de todos,” afirmou Samuel Cruz.

Segundo a concelhia do PS Seixal, o projeto socialista para as eleições de 2025 assenta em três pilares: “um Seixal moderno e sustentável”, apostando na requalificação urbana, na habitação acessível e na mobilidade integrada; “um Seixal dinâmico e empreendedor”, com foco no apoio às pequenas e médias empresas, na criação de emprego e na valorização do comércio local e “um Seixal para todos”, onde a inclusão social, a educação, a cultura e a qualidade de vida serão prioridades.

O executivo camarário é atualmente liderado por Paulo Silva (CDU) e tem quatro vereadores da CDU e um independente com pelouros, quatro vereadores do PS, um independente e um do PSD sem pelouros atribuídos.

A Assembleia Municipal do Seixal é composta por 13 deputados da CDU, 11 do PS, três do PSD, dois do BE, um do PAN, um do Chega e dois independentes.

Integram ainda a Assembleia Municipal, por inerência, os presidentes das juntas de freguesia de Amora (CDU), Corroios (CDU), Fernão Ferro (PS) e União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires (CDU).