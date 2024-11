A Assembleia da República vai hoje votar na especialidade as propostas de alteração ao Orçamento do Estado que implicam um aumento permanente das pensões até 1500 euros.

No fim de semana a UTAO divulgou as contas, notando que este aumento de despesa tem pouco peso no balanço final do excedente orçamental, mas que, por ser um aumento permanente, terá sempre impactos difíceis de calcular no futuro.

Esta discussão vai acontecer sem que os deputados tenho apreciado o designado Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial, um estudo ainda encomendado pelo anterior Governo e que está agora em discussão pública.

Afinal, na Concertação Social debate-se o futuro do sistema de pensões e as mudanças necessárias, no Parlamento só se trocam argumentos sobre benesses populistas.

Com prioridades destas o país não tem emenda.

