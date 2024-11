Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

Sirenes de alerta antiaéreo foram acionadas na noite de terça-feira no centro e norte de Israel, devido a disparos de drones pelo Hezbollah contra instalações militares israelitas. A situação ocorreu depois da declaração do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sobre o estabelecimento de um cessar-fogo no Líbano.

O Hezbollah já emitiu um comunicado onde declarou ter disparado sobre “alvos militares sensíveis” em Telavive, na noite de terça-feira, depois dos ataques israelitas mortíferos em Beirute e daquele anúncio de cessar-fogo.

“Em resposta aos ataques à capital Beirute e aos massacres cometidos pelo inimigo israelita”, o Hezbollah lançou drones sobre vários alvos militares sensíveis em Telavive e nos arredores”, declarou o grupo apoiado pelo Irão no seu texto.