De volta às vitórias com o Al Nassr, Cristiano Ronaldo foi novamente o protagonista da noite, tanto dentro das quatro linhas como fora de campo. Com dois golos marcados frente ao Al Gharafa, no Qatar, a exibição do internacional português foi de tal forma inegável, que até o dono da rede social X reagiu à publicação de Ronaldo.

“Parabéns“, disse Elon Musk, em reação ao post comemorativo do resultado 3-1 na Champions asiática.

Congrats! — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024

Nem 24 horas depois, o autor do bis agradeceu o apoio do magnata, contente que os seus olhos “tenham tempo para um bom futebol“, ao que Musk respondeu: “Claro que sim!”.