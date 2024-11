Os melhores presentes vêm com raízes

A Bruga apresenta-se como o facilitador deste processo. Como? Por um lado, com packs que reúnem todos os materiais necessários para criar e cuidar de hortas domésticas, com produtos orgânicos e sustentáveis; por outro, com as dicas essenciais para saber exatamente como passar da teoria à prática. A ideia é aproximar a terra do dia a dia de quem, tipicamente, teria menos contacto com ela.

