O Tribunal de Aveiro condenou esta terça-feira a um cúmulo jurídico de sete anos de prisão um homem, de 32 anos, que sequestrou e agrediu uma rapariga e um rapaz por desavenças relacionadas com droga.

O arguido, que se encontra em prisão preventiva, foi condenado pelos crimes de roubo, sequestro, ofensa à integridade física simples, acesso ilegítimo, tráfico de menor gravidade e detenção de arma proibida.

O advogado de defesa já anunciou que vai recorrer da decisão.

A acusação do Ministério Público (MP) refere que o arguido vendeu cocaína e canábis a um número não concretamente apurado de indivíduos no município de Aveiro, tendo sequestrado e agredido dois consumidores.

O episódio mais violento ocorreu na madrugada de 1 de março, quando o arguido agrediu e roubou um rapaz que lhe tinha ido comprar droga a casa, por suspeitar que o mesmo lhe tinha subtraído produto estupefaciente.

A acusação do MP refere que a vítima, sob ameaça de uma navalha, foi obrigada a despir-se por completo e a defecar na casa de banho, enquanto o arguido lhe desferia golpes com um chicote nas pernas.

De acordo com a investigação, o arguido manteve o ofendido, contra a sua vontade, fechado naquela residência, completamente nu, durante quase quatro horas.

Durante esse período, o arguido ordenou ainda ao ofendido que lhe desse o código para aceder à aplicação de “homebaking” que estava no seu telemóvel e visualizou o extrato bancário do mesmo.

Aproveitando uma distração do arguido, a vítima conseguiu fugir completamente nua e foi pedir ajuda a uma esquadra da PSP, deixando na habitação as suas roupas e objetos, incluindo um telemóvel, uma “power bank” e uma carteira com dois cartões bancários, tudo no valor global de 630 euros.