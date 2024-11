Uma mulher foi detida em flagrante delito como suspeita do crime de violência doméstica agravado sobre o namorado, nas Caldas da Rainha, anunciou a Procuradoria da República da Comarca de Leiria.

Segundo a Procuradoria, entre os meses de setembro e novembro, “a arguida e o ofendido mantiveram uma relação amorosa, sem coabitação, que terminou” no sábado.

“No decurso do relacionamento, por diversas vezes, a arguida injuriou, ameaçou e agrediu fisicamente o seu namorado, designadamente no interior da residência deste”, referiu a mesma fonte.

A Procuradoria adiantou que a arguida, com um martelo, “desferiu vários golpes contra a porta principal da residência da vítima, partindo os respetivos vidros”, além de que, “nesse contexto, desferiu vários golpes contra os retrovisores do veículo propriedade do ofendido, partindo-os”.

“Ao atuar deste modo, a arguida pretendia e conseguiu provocar sofrimento, humilhação e vergonha na vítima, atentando contra a sua dignidade, numa postura de prevalência e de dominação, provocando assim mal-estar psicológico na mesma”, sustentou.

A mulher foi detida na noite de sábado para domingo e presente a primeiro interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal de Leiria, para aplicação das medidas de coação.

Perante a existência de perigo de continuação da atividade criminosa, à arguida foi determinado que “aguardasse os trâmites do processo sujeita, cumulativamente, às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência, à proibição de contactar por qualquer meio com a vítima, à proibição de permanecer em qualquer local em que a mesma se encontre e à proibição de frequentar a residência daquela, bem como o seu local de trabalho”.

A investigação vai continuar sob a direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Caldas da Rainha, com a coadjuvação da Guarda Nacional Republicana.