O circuito de Monza, em Itália, vai continuar no calendário do campeonato do mundo de Fórmula 1 até 2031, após acordo anunciado, esta quarta-feira, pelos organizadores da competição.

“O Grande Prémio de Itália vai continuar no calendário até 2031, inclusive, como parte de uma extensão de seis anos ao contrato em vigor, que terminaria em 2025″, pode ler-se em comunicado da F1, publicado no sítio oficial da competição na internet.

Este acordo surge após “melhorias significativas” ao Autódromo Nacional de Monza, que recebeu em 2024 um grande prémio conquistado pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari), com 335 mil adeptos nas bancadas.

De resto, esta corrida é considerada uma das mais emblemáticas da F1 e tem sido a sede do Grande Prémio de Itália desde a criação do Mundial, em 1950, com uma exceção para Imola (1980).