Um total de 61 municípios portugueses foram distinguidos este ano com a Bandeira ECOXXI, galardão que reconhece as boas práticas ambientais e as medidas de sustentabilidade desenvolvidas pelas autarquias em 2023, foi anunciado esta quinta-feira.

A distinção, da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), reconhece os municípios com um índice global igual ou superior a 50% nos 21 indicadores e 70 subindicadores de políticas públicas de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.

Em comunicado, a ABAAE informou que do total de 62 candidaturas recebidas em 2024, foram distinguidas 61 autarquias, encontrando-se no top 20, os municípios de Pombal, Oeiras, Águeda, Braga, Torres Vedras, Lousã, Leiria, Sintra, Santo Tirso, Nazaré, Estarreja, Cascais, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Cantanhede, Torres Novas, Lagos, Mafra, Maia e Albergaria-a-Velha.

Entre os indicadores, constam a promoção da educação ambiental, sustentabilidade nas zonas balneares, cidadania, governança e participação, emprego, cooperação com a sociedade civil, certificação de sistemas de gestão, alterações climáticas, saúde e bem-estar, ordenamento do território: espaços públicos, planeamento e requalificação urbana, lê-se na nota.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O resultado dos avaliadores reflete “as boas práticas desenvolvidas em prol do desenvolvimento sustentável, evidenciadas na concretização de medidas, ações políticas de sustentabilidade” que contribuem para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), refere a associação.

Para se candidatarem à Bandeira ECOXXI, os municípios têm de fornecer informação relativa às ações e atividades sustentáveis implementadas no ano anterior, que é avaliada por um grupo de peritos da Comissão Nacional que integra mais de 30 entidades.

O Programa ECOXXI, da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, foi implementado em Portugal há mais de 15 anos.

A cerimónia da entrega da Bandeira ECOXXI aos municípios vai decorrer esta quinta-feira à tarde na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.