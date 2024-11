Era provavelmente um dos livros mais esperados do ano. Chama-se simplesmente “Liberdade” e são as memórias de Angela Merkel, a antiga chanceler da Alemanha e, durante muitos anos, a mulher mais poderosa da Europa.

Esteve 16 anos no cargo, atravessou inúmeras crises e deixou o poder por vontade própria e no auge da sua popularidade, depois de alguns anos em que foi pintada como a vilã da União Europeia.

A verdade é que os anos que se seguiram têm sido duros para a Alemanha, e também para a Europa, pelo que conhecer o testemunho de Merkel talvez nos possa ajudar a perceber o que correu bem e o que não.

