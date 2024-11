O Presidente ucraniano, Volodymry Zelensky, informou, esta sexta-feira, que teve uma conversa telefónica com o chanceler alemão. A chamada acontece duas semanas depois de Olaf Scholz falar ao telefone com o Chefe de Estado russo, Vladimir Putin.

Numa publicação no X (antigo Twitter), o Presidente ucraniano desvendou que Olaf Scholz “partilhou detalhes da chamada com Putin”. “Fica claro que apenas a força combinada entre armas e diplomacia pode obrigar aquele que é o responsável por esta guerra a terminá-la. A paz verdadeira apenas pode ser alcançada através da força”, disse Volodymyr Zelensky.

I had a call with @Bundeskanzler Olaf Scholz and thanked him for Germany’s leadership in supporting Ukraine, especially for enhancing our air defense capabilities with Patriots and IRIS-Ts, which have already saved thousands of lives.

Na chamada, o Presidente ucraniano também agradeceu a Olaf Scholz pela “liderança alemã de apoio à Ucrânia”, especialmente por a Alemanha fortalecer a “capacidade de defesa aérea [da Ucrânia] com Patriots e IRIS-T”, que, segundo Volodymyr Zelensky, “salvaram milhares de vida”.

Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky discutiram também os passos para “fortalecer a capacidade de a Ucrânia se defender”. “Aumentar a pressão para fortalecer as posições da Ucrânia em todas as frentes é crítico para forçar o agressor à paz.”

Já Olaf Scholz, também teceu comentários sobre a chamada telefónica. Na sua conta do X, o líder alemão prometeu que a Alemanha vai continuar a apoiar militarmente a Ucrânia em “cooperação com os parceiros europeus e internacionais”.

We will continue our military support for Ukraine in close coordination with our European and international partners. I agreed with @ZelenskyyUa that we will remain in contact – also with a perspective to possible paths to a just peace. pic.twitter.com/FEafZS7ucS

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 29, 2024