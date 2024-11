A Autoridade da Concorrência (AdC) deu “luz verde” à compra do controlo exclusivo das sociedades proprietárias dos centros comerciais Colombo e Vasco da Gama, em Lisboa, pela Sonae Sierra, de acordo com informação divulgada esta sexta-feira no “site” do regulador.

O Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência decidiu “adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração” em causa, “uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”, lê-se na nota.

A AdC foi notificada, em 24 de outubro, da operação de concentração de empresas que consiste na aquisição, pela Sonae Sierra, indiretamente, através de participada, do controlo exclusivo sobre as sociedades Centro Colombo — Centro Comercial e Centro Vasco da Gama – Centro Comercial.

A Sonae Sierra é a “holding'”de um grupo internacional cuja atividade tem a ver com o desenvolvimento, investimento e gestão de centros comerciais e outros ativos imobiliários destinados a atividades comerciais e ainda a prestação de serviços de investimento, desenvolvimento e gestão imobiliária.

É controlada em exclusivo pela Sonae SGPS, ‘holding’ de um grupo que agrega um vasto conjunto de participações em empresas com atividades centradas, sobretudo nos negócios da distribuição de base alimentar e não-alimentar, na prestação de serviços financeiros a consumidores, no setor das telecomunicações e audiovisual, bem como tecnologias de informação e ‘software’.

No dia 8 de novembro, a AdC deu também ‘luz verde’ à compra do controlo exclusivo da sociedade proprietária do centro comercial NorteShopping, em Matosinhos, pela Sonae Sierra.