Cristian e o irmão gémeo, Yeray, completaram dois anos esta quarta-feira e comemoraram o aniversário junto da família paterna. Um dia depois, já de regresso à casa da mãe, no número 58 da rua Áurea Galindo do município espanhol de Linares, estavam a cargo do padrasto quando foram brutalmente agredidos. Um dos menores morreu e o outro ficou ferido, tendo sido transportado para o hospital. O namorado da mãe, Francisco (mais conhecido por El Pakillo), é o principal suspeito do crime. Mas também a progenitora foi detida por alegados maus-tratos aos filhos.

Beatriz, empregada doméstica, deixou os dois filhos em casa com o seu namorado para ir trabalhar. Ao início da tarde desta quinta-feira terá recebido uma ameaça de Francisco, que tem antecedentes criminais (por roubos), de que iria acabar com a vida dos menores se não regressasse a casa no imediato. “A minha prima direita, Bea, recebia algum dinheiro para limpar as casas e, aparentemente, El Pakillo queria comprar drogas”, contou uma familiar da mãe dos gémeos ao El Español, acrescentando que o suspeito terá dito: “Se não voltares para casa vou matar os teus filhos”.

Quando regressou a casa, Beatriz encontrou um dos filhos já inconsciente e saiu a correr para pedir ajuda. Os serviços de emergência tentaram reanimar Cristian, mas sem sucesso. Yeray foi transportado para o hospital, onde está internado com arranhões e hematomas, mas fora de perigo, segundo a ABC. “Os médicos detetaram que os dois irmãos, menores de idade, tanto o que morreu como o que está hospitalizado, estão cheios de mordidas, arranhões e feridas que são incompatíveis com um episódio isolado de maus tratos”, disseram fontes, que não são identificadas, à imprensa espanhola.

O El Español avança que a autópsia revela que Cristian morreu por asfixia: “O menor morreu porque apertaram o seu pescoço e cobriram o seu nariz e boca até que não conseguisse respirar”. O principal suspeito do crime, que tinha saído da prisão há poucos meses, negou ter agredido os enteados. Porém, momentos antes da detenção, ainda terá tentado fugir às autoridades. É agora investigado, bem como a namorada, que foi detida esta sexta-feira por suspeitas de maus-tratos aos filhos. Tal como o companheiro, também Beatriz consumiria drogas.

As autoridades não descartam a realização de novas detenções nas próximas horas, enquanto tentam perceber se El Pakillo, de 28 anos, estava sozinho ou acompanhado na casa onde as crianças foram agredidas (e onde Cristian morreu). A Polícia Nacional espanhola é responsável pela investigação.