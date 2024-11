O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, rejeitou esta sexta-feira críticas dos deputados, no parlamento, sobre a troca de quotas de pesca com Espanha, assegurando que ajudam a “maximizar o rendimento da frota”.

Numa audição na Comissão de Agricultura e Pescas, o governante disse que este ano houve duas trocas e que Portugal ficou com espécies de maior valor, como o goraz e o espadarte.

“O objetivo é maximizar o rendimento da frota, ela estar o máximo do tempo no mar”, disse o ministro, acrescentado que isto dá “previsibilidade” à atividade.

O governante assegurou ainda que o setor “foi informado” das alterações das quotas e que, até ao fim de outubro, o Governo pagou 668,7 mil euros relativamente a paragens de 2023.

Segundo o governante, sem a troca, a frota tinha parado ainda mais cedo.

O ministro esteve na comissão na sequência de dois requerimentos, um do Chega e outro do PS, sobre a doença da língua azul em explorações pecuárias e sobre as pescas.