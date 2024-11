O Atlético de Madrid colocou-se este sábado a apenas dois pontos do líder FC Barcelona, depois de ver os ‘blaugrana’ perder com o Las Palmas (2-1) e derrotar o Valladolid (5-0), na 15.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Já com conhecimento da derrota dos catalães, o Atlético de Madrid praticamente decidiu a deslocação a Valladolid na primeira parte, com golos de Clément Lenglet (26 minutos), Julián Álvarez (35) e Rodrigo de Paul (37), cabendo a Antoine Griezmann (52) e Alexander Sorloth (90+2) fechar o resultado já na segunda parte.

Com a sétima vitória consecutiva em todas as competições, os ‘colchoneros’ passam a somar 32 pontos, menos dois do que o FC Barcelona, que não vence há três encontros na Liga espanhola, e mais dois do que o Real Madrid, que tem menos dois jogos, com o Valladolid a seguir em 20.º e último, com nove.

O português Fábio Silva acabou por ser decisivo na vitória do Las Palmas, ao marcar o golo do triunfo, aos 67 minutos, num jogo em que o ‘Barça’ esteve em desvantagem, graças a um golo do ex-culé Sandro Ramírez, aos 49, mas que ainda empatou por Raphinha, aos 61.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Las Palmas subiu ao 14.º posto, com 15 pontos, ultrapassando Leganés (15.º, com 15) e o Alavés (16.º, com 14), que empataram a um golo. A jogar em casa, o Alavés chegou ao empate aos 87 minutos, por Carlos Vicente, já depois de Óscar Rodríguez (67) ter colocado o Leganés em vantagem.

O Espanyol pôs fim a uma série de quatro derrotas seguidas no campeonato, ao vencer em casa o Celta de Vigo, por 3-1, com golos de Irvin Cardona (40 minutos), Leandro Cabrera (53) e Walid Cheddira (87), com Iago Aspas (83) a reduzir de grande penalidade.

Apesar da vitória, os catalães continuam em zona de despromoção, no 18.º e antepenúltimo lugar, com 13 pontos, enquanto o Celta de Vigo, sem vencer há três encontros, é 11.º, com 18.