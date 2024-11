“O independente Marcelo Delgado será, nas listas do PPD/PSD Chaves, o candidato à presidência da Câmara Municipal de Chaves”, anunciou a concelhia do PSD, este sábado, em comunicado.

Os sociais-democratas agradecem aos militantes a “participação, empenho, colaboração e união em torno deste novo projeto político”.

Nascido em 1966 em Chaves, no distrito de Vila Real, Marcelo Delgado é licenciado em Direito e pós-graduado em Direito do Urbanismo.

Atualmente, o candidato social-democrata é diretor municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Viseu.

Docente no Instituto de Gestão e Administração Pública (IGAP) na área de urbanismo, reabilitação urbana e contratação pública e no Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia (ISLA), é ainda presidente da mesa da assembleia geral da Associação dos Técnicos Administrativos Municipais (ATAM).

Antes de exercer estas funções, Marcelo Delgado foi notário privativo e diretor de Departamento da Câmara Municipal de Chaves e, ainda, diretor do Aeródromo Municipal de Chaves.

O PS venceu as eleições para o município em 2021 com 54,55% dos votos, reunindo as preferências de 12.989 eleitores e obtendo quatro mandatos. O PSD conseguiu três mandatos, correspondentes a 8.674 votos (36,43%).