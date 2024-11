A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda vai entrar em consulta pública até ao final do ano, disse o presidente da Câmara, Sérgio Costa, à agência Lusa.

“É a decisão mais aguardada dos últimos 20 anos. Certamente que muitos tentaram, mas ninguém conseguiu até hoje chegar a este ponto, que é o culminar de muito trabalho político e técnico”, sublinhou o autarca independente.

Sérgio Costa adiantou que foi necessário retomar o processo “do zero no início deste mandato, porque alguém se esqueceu de um parecer num qualquer email”.

“Depois de termos os pareceres de 38 entidades públicas, há agora condições para que o processo de revisão do PDM entre em discussão pública, e estará até ao final do ano”, garantiu o presidente da Câmara da Guarda.

“Este PDM é a aposta no investimento futuro e no desenvolvimento da Guarda, pois define os 150 aglomerados urbanos do concelho, o que permitirá construir só com o parecer da Câmara Municipal, e quadruplicam-se as áreas empresariais”, considerou Sérgio Costa.

O autarca disse esperar que o novo PDM esteja em vigor na primavera.

Ouvido pela agência Lusa, o vereador do PSD, Carlos Chaves Monteiro, congratulou-se com o anúncio da fase de consulta pública do PDM, mas lembrou a demora para concluir o processo de revisão.

“Em 2021, na campanha autárquica, o senhor presidente tinha prometido revolver o problema em seis meses. Já passaram três anos e com um pouco de sorte será no quarto ano de mandato que iremos ter o PDM revisto”, apontou.

Uma opinião partilhada pela vereadora socialista Adelaide Campos, que também lembrou que Sérgio Costa prometeu “rever o PDM em seis meses e só o vai conseguir no final do mandato”.

“Mas esta é uma boa notícia para a Guarda”, reconheceu.