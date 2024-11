A Convenção Nacional da Iniciativa Liberal (IL) vai realizar-se a 01 e 02 de fevereiro na área metropolitana de Lisboa, anunciou este sábado o partido no final da reunião do Conselho Nacional que decorreu na Batalha, distrito de Leiria.

A reunião magna dos liberais terá na ordem de trabalhos a eleição da Comissão Executiva, do Conselho Nacional, do Conselho de Jurisdição e do Conselho de Fiscalização, informou o partido em comunicado, adiantando que regimento da IX Convenção Nacional foi aprovado com 52 votos a favor e duas abstenções dos membros do Conselho Nacional

O Conselho Nacional aprovou ainda o relatório e contas do exercício de 2023, que teve parecer favorável por unanimidade do Conselho de Fiscalização.

Na última Convenção, o atual líder Rui Rocha foi eleito presidente do partido em janeiro de 2023, com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro e José Cardoso.

O ex-candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, desistiu da candidatura à liderança do partido após ter sido revelado que falsificou assinaturas enquanto presidente de uma junta de freguesia no distrito do Porto.