Atualmente no 79.º lugar do ranking de pares, o português Francisco Cabral, com Arribage (66.º), venceu esta sábado Coppejans (sem ranking de pares) e Martos Gornes (120.º), por 6-1, 3-6 e 10-5, em uma hora e 25 minutos.

No quarto torneio em conjunto, Cabral e Arribage conquistaram o seu segundo título challenger, depois de terem vencido em Braga, além de terem, na última semana, chegado à final em Rovereto, em Itália.

Para Francisco Cabral este foi o 13.º título no circuito challenger, oito dos quais com o compatriota Nuno Borges, com quem conquistou o Estoril Open, um dos seus dois troféus no circuito ATP.

No quadro de singulares, o bósnio Damir Dzumhur, 106.º do ranking ATP, vai discutir no domingo o título na Maia com o italiano Francesco Passaro, 114.º, depois de terem afastado, respetivamente, o argentino Federico Coria (101.º) e o eslovaco Andrej Martin (509.º), que chegou às meias-finais depois de afastar os portugueses Francisco Rocha, Pedro Araújo e Henrique Rocha.

Dzumhur, que afastou Frederico Silva na primeira ronda, venceu Coria, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 37 minutos, enquanto Passaro afastou Martin, por 2-6, 6-2 e 6-1, em uma hora e 40 minutos.