Este sábado foi dia de clássico no Pavilhão João Rocha. Na partida (em atraso) da segunda jornada do Campeonato Nacional de basquetebol, o Sporting recebeu o vice-campeão FC Porto, numa altura em que os dois rivais estavam empatados nove pontos na perseguição ao campeão Benfica. Ainda assim, os dragões estavam em melhor forma, já que conquistaram o primeiro troféu da temporada, a Supertaça, e perderam apenas duas vezes em todas as provas — PAOK (fora, 89-70) e Benfica (fora, 82-77).

Do outro lado estavam uns leões em renovação e com seis derrotas e um empate nos 13 jogos realizados. “O FC Porto fez uma boa prova europeia e está motivado por isso, mas jogamos em nossa casa. Vamos ter de ser muito fortes a nível defensivo porque o FC Porto tem boas armas ofensivas. Vamos ter de reforçar a nossa imagem de equipa que defende bem, condicionando o ataque do FC Porto, e contamos com o apoio dos nossos adeptos. Somos do Sporting e temos de jogar sempre para ganhar. Nestes jogos, é importante deixarmos a nossa marca”, assumiu o adjunto Miguel Minhava na antevisão.

“Estamos bem, tivemos bons treinos e também conseguimos descansar um pouco. Agora estamos prontos para recomeçar. Independentemente do adversário, é sempre um jogo importante porque é o próximo. Obviamente, para alcançarmos o nosso objetivo, todos os jogos são importantes, por isso temos de fazer o que fazemos melhor nos dois lados do campo. Se tudo correr bem e se fizermos isso, podemos sair com a vitória”, partilhou, por sua vez, o base azul e branco, Toney Douglas.

Com o reforço Cat Barber, que reencontrou os dragões, e o recuperado Gonçalo Delgado frente a frente, a partida começou equilibrada mas, a partir do meio do primeiro quarto, o FC Porto adiantou-se, embora por pouco (11-17). O Sporting reagiu e acabou por reduzir a desvantagem para apenas dois pontos, mas os azuis e brancos voltaram a distanciar-se (19-26) e terminaram os primeiros dez minutos na frente (22-26). No segundo quarto, o jogo acabou por cair em termos de qualidade e os erros começaram a acumular-se de parte a parte. O Sporting aproveitou para empatar o desafio (26-26) e passou para a frente depois de se mostrar mais forte no jogo exterior e nos ressaltos (43-38).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na segunda parte, o FC Porto esteve a perder por dez pontos (53-43), mas recuperou e terminou o terceiro quarto a apenas um ponto do Sporting (65-64), desvantagem que acabou por anular a pouco mais de sete minutos do fim, com um triplo de Max Landis (70-71). Landis continuou eficaz nos triplos e colocou a sua equipa com uma vantagem de cinco pontos a dois minutos do fim (78-82). Já no último minuto, os leões voltaram a aproximar-se (80-82), mas Phillip Fayne repôs a vantagem de cinco pontos e Nicho Ward respondeu com um triplo (83-85). A fechar, Fayne voltou a aparecer e fixou a vitória portista num 83-87.